Тамбурин фронтмена группы Oasis ушел с молотка 3,6 тыс. фунтов

Начальная цена лота составила 300-500 фунтов ($402-$671). В результате тамбурин продали с семикратным увеличением назначенной цены.

Галлахер играл на тамбурине, записывая альбом «(What's The Story) Morning Glory» (1995 год). По словам Ника Брайна, отвечавшего за звук во время записи альбома Oasis, тамбурин в процессе работы оказался изношен и его собирались выбросить. Брайану удалось его созранить.

«(What's The Story) Morning Glory» был вторым студийным альбомом Oasis. Группа Oasis проекратила существование в 2009 году.

