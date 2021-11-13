Тамбурин фронтмена группы Oasis ушел с молотка 3,6 тыс. фунтов
Тамубрин экс-вокалиста британской группы Oasis Лиама Галлахера на аукционе Hansons auctioneers приобрели за 3,6 тыс. фунтов ($4,8 тыс.). Об этом сообщает телеканал BBC News.
Начальная цена лота составила 300-500 фунтов ($402-$671). В результате тамбурин продали с семикратным увеличением назначенной цены.
Галлахер играл на тамбурине, записывая альбом «(What's The Story) Morning Glory» (1995 год). По словам Ника Брайна, отвечавшего за звук во время записи альбома Oasis, тамбурин в процессе работы оказался изношен и его собирались выбросить. Брайану удалось его созранить.
«(What's The Story) Morning Glory» был вторым студийным альбомом Oasis. Группа Oasis проекратила существование в 2009 году.
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