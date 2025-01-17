«Позвали – едем!»: Всемирно известная сибирская фолк-группа Otyken захватит Китай

Otyken представит свое новое этническое фьюжн-шоу «Бродяги севера» в Москве и Санкт-Петербурге. Концерты состоятся 7 и 8 февраля соответственно. Треки Otyken транслируются на радио в Северной и Южной Америке, в Европе, Японии, Индонезии, Австралии, а клипы собирают миллионы просмотров на YouTube. Медонос рассказал о поездке коллектива в Китай по инициативе китайской стороны.

«Мы недавно съездили в Китай, на новогодних праздниках буквально были там. Нас пригласили на китайское телевидение. В этот раз никаких концертов не было. Мы записали клип с местной группой. Нас показывали в прямом эфире китайского телевидения! Причем не только то, как клип снимали, а просто то, как мы где-то ходим, как репетируем. Китайцы объявили, что мы попали в культурный обмен между Россией и Китаем. На апрель-май у нас запланирован гастрольный тур по Китаю. У меня есть такой принцип: я никогда никого не ни о чем не прошу, никаких заявок никуда не рассылаю. Позвали – едем. Китайская сторона сама на нас вышла и пригласила. Причем это люди непростые, они сказали, что все переговоры с нами были согласованы с правительством Китая. Мы им даже скинули переводы текстов на согласование», - сказал собеседник НСН.

За свое недолгое существование Otyken стали участниками программы «The Lunar Codex» от SpaceX и NASA, проекта «Global Spin» от музыкальной академии Grammy. В прошлом году группа выпустила совместную работу с известным американским рэпером и ведущим шоу «Тачка на прокачку» Xzibit, а среди именитых поклонников группы Арнольд Шварценеггер и Крис Браун, Armin van Buuren и Игги Поп.

К слову, Xzibit должен был даже приехать в Россию, однако ему «не рекомендовали» делать это до выборов в США, напоминает «Радиоточка НСН».

