«Вместо Википедии»: Лидер группы «АнимациЯ» превратил книгу в аудиоспектакль

Лидер группы "АнимациЯ" Константин Кулясов в интервью НСН рассказал о реакции на первую часть его книги, истории ее создания и назвал сроки завершения работы.

В прошлую пятницу, 20 октября, Кулясов выпустил первую часть аудиокниги «Вместо Википедии» под названием «Ни слова о Пастернаке», в которой говорится о детстве, юношестве и первым музыкальных шагах будущего лидера "Анимации". На днях он анонсировал выход второй части «Рок на дровах». Планируется, что книга будет состоять из трех частей, сначала выйдет в аудиоформате, а потом на бумаге.