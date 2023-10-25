«Вместо Википедии»: Лидер группы «АнимациЯ» превратил книгу в аудиоспектакль
Написание первых двух частей заняло четыре месяца, третья выйдет летом или осенью, а идея разделить книгу возникла из-за «шотиков», сказал в эфире НСН Константин Кулясов.
Лидер группы "АнимациЯ" Константин Кулясов в интервью НСН рассказал о реакции на первую часть его книги, истории ее создания и назвал сроки завершения работы.
В прошлую пятницу, 20 октября, Кулясов выпустил первую часть аудиокниги «Вместо Википедии» под названием «Ни слова о Пастернаке», в которой говорится о детстве, юношестве и первым музыкальных шагах будущего лидера "Анимации". На днях он анонсировал выход второй части «Рок на дровах». Планируется, что книга будет состоять из трех частей, сначала выйдет в аудиоформате, а потом на бумаге.
«Название "Вместо Википедии" выбрано, потому что "Википедия" - не строго исторический ресурс. Эта книга также не строго исторически воспроизводит мою жизнь, а в своей основе художественная. В первой части я накидал каких-то основ, народ послушал, пока всем это видится линейной историей, и это хорошо, потому что у меня не было задачи утаскивать слушателей в какие-то дебри. Читателями они станут, когда это выйдет в бумажном виде, а пока это аудиоспектакль. Какова первая реакция? Пока людям нравится, вроде бы не обманул ожидания, хотя никто и не ждал, что эта книга выйдет, да я сам не планировал. Пока все на позитиве, посмотрим, что будет дальше», - сказал Кулясов.
По его словам, книга изначально была написана на бумаге, а потом приняла аудио-формат.
«Я не умею формулировать свои мысли также четко, как я это делаю на бумаге, я в этом смысле "тугодум", Есть прекрасные артисты, которые способны баттлиться на ровном месте из воздуха и выдавать словесные конструкции, но это не про меня. Мне надо посидеть, подумать, выписать свои мысли, сформулировать, переформулировать, отредактировать. Эта книга была написана, конечно же, в ручную. Вообще изначально в планах было ее целиком выпустить. Но потом я подумал, что сейчас наступил такой мир: репризный юмор, короткие ролики в интернете, все вот эти "шотики", и я решил ее поделить. Это как детские сказки: переворачиваешь страницу, а там маленькая строчка и много картинок. Картинок в книге будет немного, но каждая из первых двух частей будет поделена на 15 частей, а в третьей будет немного иначе. Возможно, еще будет послесловие, я пока об этом думаю», - отметил лидер группы «АнимациЯ».
Кулясов сообщил, что вторая часть книги выйдет до конца октября, а третья – не раньше следующего лета.
«Написание двух первых частей заняло у меня четыре месяца – с июля по октябрь, а остальное еще проходит редакцию, я что-то дописываю, что-то убираю. Вторая часть выйдет до конца октября, но всю книжку мы не увидим до Нового года. Во-первых, мы сейчас занимаемся новым альбомом, а из-за книжки я немного отстал от своего внутреннего графика. Новый сезон, надо выпускать новый альбом, а мы пока выпустили только предисловие. Сейчас у нас идут репетиции, записи, а третью часть, учитывая что с ней будет делаться предзаказ на бумажную книжку, нужна будет верстка, печать… думаю, только к лету или к следующей осени мы получим готовый бумажный продукт. Для меня это первый опыт, достаточно интересный, поэтому как идет, так идет. Изначально мне было интересно посмотреть на реакцию людей, как они отнесутся к прозе из моих уст», - пояснил он.
Касаясь сроков выхода нового альбома, Кулясов сказал, что пока «прет», а там видно будет.
«Что касается альбома, сейчас мы пока находимся внутри написательно-аранжировочного процесса. Сложно сказать, насколько он готов. Это процесс, который может вылиться в огромную работу. Бывает, что это двойные или тройные альбомы, когда совсем прет, а бывают очень короткие работы. Я не знаю, каким будет наш альбом, пока прет, пока пишется, посмотрим. куда меня занесет», - заключил собеседник НСН.
Ранее Константин Кулясов рассказывал «Культурному гиду НСН» о дебютной книге и путешествиях.
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