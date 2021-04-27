Галанин назвал переезд «Нашествия» в Серпухов символом победы над страхом
Лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин в интервью НСН признался, что проведение фестиваля «Нашествие» на новом месте вдохновляет музыкантов.
«Нашествие» в 2021 году состоится в подмосковном Серпухове 30,31 июля и 1 августа. Об этом сегодня заявили в организационном комитете фестиваля. Лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин в интервью НСН рассказал, что переезд фестиваля на новую площадку вдохновляет не только поклонников, но и самих музыкантов.
«Мы все соскучились по большим встречам на отрытом воздухе! И то, что фестиваль состоится, это замечательная новость! Нас – музыкантов он вдохновит на дальнейшее творчество, на совершенствование самих себя. А тем, кто каждый год приезжает на «Нашествие» и ждет этой встречи, тем я желаю, чтобы настроение не зависело ни от какой погоды. Ведь главное - то, что мы будем общаться и вместе споем любимые песни!» - отметил артист.
Размышляя о «Нашествии», как о социальном явлении, Сергей Галанин пожелал всем быстрее вернуться в привычный ритм жизни.
«Я мало думаю о законах шоу-бизнеса, но то, что мы не боимся снова встретиться огромной, дружной толпой, - в этом есть победа над своими собственными страхами и комплексами. Эта встреча - знак того, что мы сильнее, нам не наплевать, но мы сильнее всех событий. То, что мы остаемся вместе, - это хороший знак к положительным переменам, к вхождению в привычное, хорошее, творческое, деятельное русло», - сказал Галанин.
В разные годы фестиваль «Нашествие» проводился на ипподроме в Раменском, в Рязанской и Тверской областях.
Билеты на фестиваль и подробную информацию можно найти на официальном сайте «Главного приключения года».
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