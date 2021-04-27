«Нашествие» начинается с перемен и переезжает в Серпухов!

Музыкальный фестиваль «Нашествие» в 2021 году пройдет 30, 31 июля и 1 августа на новом месте — в подмосковном городе Серпухов. Об этом НСН сообщили в оргкомитете фестиваля.

«Московская область — традиционный центр культурно-туристического притяжения страны — с приходом «Нашествия» станет уникальной точкой сбора меломанов со всех регионов России. Гостеприимный Серпухов становится неотъемлемой частью долгосрочной концепции развития фестиваля, и с радостью примет десятки тысяч гостей», — заявили в оргкомитете.

Управляющий фестиваля Евгения Киселева рассказала НСН, что "фестиваль станет «символом возрождения концертно-зрелищной и фестивальной индустрии страны» после года локдауна и переноса всех концертов из-за пандемии".

При этом, «НАШЕСТВИЕ» сохранит свой уникальный формат, который полюбили зрители за более чем двадцатилетнюю историю фестиваля. Ведь, по словам организаторов, современное «Нашествие» - это не только музыка десятков музыкальных коллективов, это яркое культурное явление, включающее в себя театр, кино, историческую реконструкцию, детские, игровые и спортивные активности, а также другие зрелищные мероприятия.

Как сообщил НСН медиадиректор "Нашествия" Сергей Горбачев, проведение фестиваля в Серпуховском районе Подмосковья будет осуществляться в рамках программы "Лето в Подмосковье", во взаимодействии с Управлением Роспотребнадзора Московской области, с учетом соблюдения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер, а также выполнения дополнительных мероприятий по недопущению распространения коронавирусной инфекции (COVID-2019).

Все раннее приобретенные билеты действительны на «НАШЕСТВИИ» в Серпухове: билеты для входа, стоянок, палаточных городков, палаточных гостиниц, SUPER VIP и другие категории билетов. Приобрести новые билеты можно только на сайте: nashestvie.ru.

Кстати, на новом месте у крупнейшего в стране музыкального фестиваля появятся и новые слоганы:

«НАШЕСТВИЕ» становится ближе!

«НАШЕСТВИЕ» начинается с перемен!

