«Нашествие» начинается с перемен и переезжает в Серпухов!
Оргкомитет крупнейшего в стране музыкального фестиваля впервые назвал даты и новое место проведения "Нашествия" в 2021 году.
Музыкальный фестиваль «Нашествие» в 2021 году пройдет 30, 31 июля и 1 августа на новом месте — в подмосковном городе Серпухов. Об этом НСН сообщили в оргкомитете фестиваля.
«Московская область — традиционный центр культурно-туристического притяжения страны — с приходом «Нашествия» станет уникальной точкой сбора меломанов со всех регионов России. Гостеприимный Серпухов становится неотъемлемой частью долгосрочной концепции развития фестиваля, и с радостью примет десятки тысяч гостей», — заявили в оргкомитете.
Управляющий фестиваля Евгения Киселева рассказала НСН, что "фестиваль станет «символом возрождения концертно-зрелищной и фестивальной индустрии страны» после года локдауна и переноса всех концертов из-за пандемии".
При этом, «НАШЕСТВИЕ» сохранит свой уникальный формат, который полюбили зрители за более чем двадцатилетнюю историю фестиваля. Ведь, по словам организаторов, современное «Нашествие» - это не только музыка десятков музыкальных коллективов, это яркое культурное явление, включающее в себя театр, кино, историческую реконструкцию, детские, игровые и спортивные активности, а также другие зрелищные мероприятия.
Как сообщил НСН медиадиректор "Нашествия" Сергей Горбачев, проведение фестиваля в Серпуховском районе Подмосковья будет осуществляться в рамках программы "Лето в Подмосковье", во взаимодействии с Управлением Роспотребнадзора Московской области, с учетом соблюдения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер, а также выполнения дополнительных мероприятий по недопущению распространения коронавирусной инфекции (COVID-2019).
Все раннее приобретенные билеты действительны на «НАШЕСТВИИ» в Серпухове: билеты для входа, стоянок, палаточных городков, палаточных гостиниц, SUPER VIP и другие категории билетов. Приобрести новые билеты можно только на сайте: nashestvie.ru.
Кстати, на новом месте у крупнейшего в стране музыкального фестиваля появятся и новые слоганы:
«НАШЕСТВИЕ» становится ближе!
«НАШЕСТВИЕ» начинается с перемен!
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,8 млн+8 053 / сут.
Умерли
109 тыс.+392 / сут.
Выздоровели
4,4 млн+8 039 / сут.
- «Стало гораздо удобнее!» Кортнев рад переезду «Нашествия» в Серпухов
- Шойгу прибыл в Узбекистан с официальным визитом
- ВОЗ сообщила об устойчивости индийского штамма COVID-19 к антителам
- В России зарегистрирован торговый знак «Петров и Баширов»
- Крейсер «Москва» вышел в Черное море навстречу американскому кораблю
- Центробанк дал рекомендации по работе банков на майских праздниках
- «Слот» готов бежать за «Нашествием» хоть на край света, а не только в Серпухов
- «До скорой встречи!» Louna о фестивале «Нашествие»
- Большой театр отменил зарубежные гастроли до марта 2022 года
- «Будет красота!» Хелависа пригласила всех на «Нашествие» в Серпухов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru