Владимир Кузьмин отметит 50 лет на сцене большим концертом в Москве
Народный артист России Владимир Кузьмин 14 ноября 2026 года даст большой сольный концерт в Концертном зале «Москва» — так музыкант планирует отметить 50‑летие своей творческой деятельности. Поклонников ждёт настоящий праздник: рок‑легенда представит юбилейную программу «50 лет на сцене!».
В программу войдут знаковые хиты разных лет, в том числе «Я не забуду тебя» («Сибирские морозы»), «Сказка в моей жизни», «Когда меня ты позовёшь», «Нет, я не верю», «Небеса», «Эй, красотка», «За семь морей», «Симона» и другие композиции.
Творческий путь Владимира Кузьмина начался в 1976 году — тогда он выступал в составе ВИА «Надежда». Позже артист сотрудничал с культовыми коллективами эпохи: «Самоцветы», «Карнавал» и «Динамик». За полвека карьеры музыкант записал около 40 альбомов и был удостоен множества наград. Только за последние 15 лет он выпустил 10 альбомов и порядка 100 новых песен. Композиции Кузьмина включали в свой репертуар такие звёзды, как Алла Пугачёва, Валерий Леонтьев, Юрий Антонов.
Творчество Владимира Кузьмина объединяет несколько поколений слушателей: в его песнях переплетаются самые разные музыкальные настроения — от лиричных баллад и глубокого блюза до энергичного рок‑н‑ролла и мелодичного попа.
Юбилейный концерт станет уникальной возможностью для поклонников вживую услышать любимые песни в исполнении артиста на одной из лучших концертных площадок столицы.
Ранее народная артистка России, певица Лариса Долина в беседе со специальным корреспондентом НСН заявила, что не обращает внимания на возраст и намерена выступать на сцене, пока ее голос не фальшивит, а она попадает в ноты.
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