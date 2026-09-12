Владимир Кузьмин отметит 50 лет на сцене большим концертом в Москве

В программу войдут знаковые хиты разных лет, в том числе «Я не забуду тебя» («Сибирские морозы»), «Сказка в моей жизни», «Когда меня ты позовёшь», «Нет, я не верю», «Небеса», «Эй, красотка», «За семь морей», «Симона» и другие композиции.

Творческий путь Владимира Кузьмина начался в 1976 году — тогда он выступал в составе ВИА «Надежда». Позже артист сотрудничал с культовыми коллективами эпохи: «Самоцветы», «Карнавал» и «Динамик». За полвека карьеры музыкант записал около 40 альбомов и был удостоен множества наград. Только за последние 15 лет он выпустил 10 альбомов и порядка 100 новых песен. Композиции Кузьмина включали в свой репертуар такие звёзды, как Алла Пугачёва, Валерий Леонтьев, Юрий Антонов.

Творчество Владимира Кузьмина объединяет несколько поколений слушателей: в его песнях переплетаются самые разные музыкальные настроения — от лиричных баллад и глубокого блюза до энергичного рок‑н‑ролла и мелодичного попа.

Юбилейный концерт станет уникальной возможностью для поклонников вживую услышать любимые песни в исполнении артиста на одной из лучших концертных площадок столицы.

Ранее народная артистка России, певица Лариса Долина в беседе со специальным корреспондентом НСН заявила, что не обращает внимания на возраст и намерена выступать на сцене, пока ее голос не фальшивит, а она попадает в ноты.

