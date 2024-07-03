«Вкусовщина»: Певец Стас Пьеха признался, что не хочет дуэта с Бузовой

Он отметил, что не хотел бы петь с «такой» артисткой, как Бузова». На это Джугелия ответила, что певица имеет много хитов, а также часто выступает и гастролирует по России.

«Значит это людям нравится. Но я же про свой узконаправленный стиль, про свою вкусовщину говорю. Я знаю, что ей интересуются. Я видел, как за ней бегают толпы», — рассказал исполнитель.

Кроме того, Пьеха рассказал, что не слушает песни, подобные композициям Бузовой.

Ранее группа «Пикник» назвала дату выхода своего 25-го студийного альбома, который называется «Один на один», передает «Радиоточка НСН».

