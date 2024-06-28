Группа «Пикник» обнародовала дату выхода нового альбома

Группа «Пикник» обнародовала дату выхода своего двадцать пятого студийного альбома.

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Пластинка, получившая название «Один на один», увидит свет выйдет 19 июля, а пока музыканты показали обложку грядущего релиза.

Ранее группа «ПилОт» представила новую песню «Провода», ставшую вторым синглом, который войдет в грядущий альбом коллектива, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ЕВРАЗ
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