Группа «Пикник» обнародовала дату выхода нового альбома
28 июня 202417:43
Группа «Пикник» обнародовала дату выхода своего двадцать пятого студийного альбома.
Пластинка, получившая название «Один на один», увидит свет выйдет 19 июля, а пока музыканты показали обложку грядущего релиза.
Ранее группа «ПилОт» представила новую песню «Провода», ставшую вторым синглом, который войдет в грядущий альбом коллектива, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru