Группа «Алиса» выпустила обновленный клип к песне «Леший»
29 июня 202420:29
Рок-группа «Алиса» порадовала своих поклонников новым анимационным клипом к своему хиту 2019 года «Леший».
Почитатели творчества «Алисы» поблагодарили музыкантов за работу, оставив множество приятных комментариев под релизом.
Композиция «Леший» вошла в 21-й студийный альбом коллектива, который назывался «Посолонь».
Ранее группа «ПилОт» представила новую песню «Провода», ставшую вторым синглом, который войдет в грядущий альбом коллектива, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru