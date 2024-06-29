Группа «Алиса» выпустила обновленный клип к песне «Леший»

Рок-группа «Алиса» порадовала своих поклонников новым анимационным клипом к своему хиту 2019 года «Леший».

Почитатели творчества «Алисы» поблагодарили музыкантов за работу, оставив множество приятных комментариев под релизом.

Композиция «Леший» вошла в 21-й студийный альбом коллектива, который назывался «Посолонь».

Ранее группа «ПилОт» представила новую песню «Провода», ставшую вторым синглом, который войдет в грядущий альбом коллектива, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
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