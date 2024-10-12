«Лучшая музыка!»: Солистка REFLEX призналась, что отдыхает в тишине

Солистка REFLEX Ирина Нельсон призналась НСН, что в тишине заряжается энергией.

Солистка группы REFLEX Ирина Нельсон призналась корреспонденту НСН, что во время выступлений в рамках тура она часто хочет побыть в тишине, чтобы восстановиться.

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Композитор Игорь Крутой ранее заявил, что Народный артист России Валерий Леонтьев выступит в Москве. Нельсон назвала Леонтьева очень харизматичным человеком и отметила, что он во время концертов отдавал зрителям очень много энергии.

«Иногда наступает усталость, когда хочется просто помолчать, побыть одному. Я сейчас сама нахожусь в режиме тура, я очень хорошо понимаю желание побыть в тишине. Когда я нахожусь в тишине, я испытываю чувство восторга! Я как батарейка, которая всасывает в себя энергию. Лучшая музыка - это тишина. Леонтьев всегда был очень востребованным артистом. Он очень харизматичный, очень много отдает энергии на сцене. Видимо, по его ощущениям, ему нужен был перерыв для того, чтобы набраться этой силы», - сказала артистка на Дне рождения МУЗ-ТВ в Кремле.

Ранее певец Митя Фомин в беседе с корреспондентом НСН заявил, что артистам необходим творческий отпуск, чтобы восстановиться и напитаться вдохновением.

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ФОТО: ТАСС
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