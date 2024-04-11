VK Fest 2024 назвал имена участников

VK Fest 2024 состоится летом в пяти городах страны, в том числе в Уфе, Красноярске, Сочи, Санкт-Петербурге. В Москве событие впервые пройдёт в «Лужниках».

Организаторы пообещали еще пополнить список исполнителей. В 2024 году VK Fest пройдет в девятый раз. В прошлом году фестиваль объединил 200 тысяч посетителей и 500 селебрити, попав в Книгу рекордов России как событие с самым большим количеством выступающих артистов.

Ранее сообщалось, что VK Fest впервые пройдет в Уфе.

