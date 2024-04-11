VK Fest 2024 назвал имена участников

На фестивале VK Fest 2024 выступят Баста, ЗВЕРИ, 25/17, «Три дня дождя», Ева Польна и ещё 80 популярных артистов. Организаторы назвали имена участников. Впервые на этом мероприятии можно будет услышать 25/17, Тимати, «Три дня дождя», Ноггано, BUSHIDO ZHO, КАСПИЙСКИЙ ГРУЗ, XOLIDAYBOY, Еву Польну, SODA LUV, Найка Борзова, ZOLOTO, Toxi$ и Xcho.

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VK Fest 2024 состоится летом в пяти городах страны, в том числе в Уфе, Красноярске, Сочи, Санкт-Петербурге. В Москве событие впервые пройдёт в «Лужниках».

Организаторы пообещали еще пополнить список исполнителей. В 2024 году VK Fest пройдет в девятый раз. В прошлом году фестиваль объединил 200 тысяч посетителей и 500 селебрити, попав в Книгу рекордов России как событие с самым большим количеством выступающих артистов.

Ранее сообщалось, что VK Fest впервые пройдет в Уфе.

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ФОТО: РИА Новости
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