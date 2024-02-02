VK Fest пройдет с 1 июня по 14 июля в пяти российских городах
Очередной музыкальный фестиваль VK Fest пройдет с 1 июня по 14 июля 2024 года в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Красноярске и на федеральной территории Сириус. Об этом сообщает пресс-служба VK.
«VK Fest впервые пройдет в Уфе, одном из самых музыкальных городов России, и в Красноярске - крупнейшем образовательном, культурном и туристическом центре Восточной Сибири», — отметили в компании.
Мероприятие в Уфе запланировано на 1 июня, в Красноярске — на 8 июня. Фестиваль пройдет в Сириусе 15 июня, в Петербурге — 29-30 июня, в Москве — 13-14 июля. Площадки, на который проведут VK Fest, объявят позднее. Билеты на фестиваль доступны на его официальном сайте.
В прошлом году VK Fest впервые прошел в пяти городах: Владивостоке, Новосибирске, Санкт-Петербурге, Сириусе, Москве. и длился месяц. Фестиваль посетили свыше 200 тысяч гостей, а участие в нем приняли более 500 артистов.
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