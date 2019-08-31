Визитная карточка без трэша. Илья Чёрт о предстоящем фестивале «НАШИ В ГОРОДЕ»

Бомбический подарок приготовила радиостанция «НАШЕ Радио» москвичам и гостям столицы ко Дню рождения Москвы. Фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ» грянет 7 и 8 сентября, когда будет отмечаться 872-летие города. Это музыкальное событие станет своеобразной афтерпати юбилейного «НАШЕСТВИЯ». На городскую сцену на проспекте Академика Сахарова с главными хитами выйдут участники фестиваля, который отгремел летом в Тверской области. Зрители увидят как легендарных исполнителей нашего рока, так и молодых актуальных музыкантов.

Лидер группы «Пилот» Илья Чёрт в эфире НСН назвал отличной идею продлить послевкусие «Главного приключения года».

«Если иметь в виду артистов, это прекрасный момент, когда можно всем встретиться, наконец-то поговорить, потому что у нас нет другой возможности для этого. Именно за такими дружескими посиделками рождаются какие-то совместные творческие проекты. В любом случае, мы обмениваемся информацией, контактами, идеями, это всегда хорошо. Плюс можно просто с кем-то подружиться из своей среды», - отметил музыкант.

Первый концерт «НАШИ В ГОРОДЕ» состоялся в 2002 году в Санкт-Петербурге, после чего проводился там ежегодно. Однако в 2018 году, в честь 20-летия «НАШЕго Радио», фестиваль впервые перебрался в Москву. Илья Чёрт признался, что в северной столице к подобным масштабным мероприятиям относятся неоднозначно:

«У коренных питерцев есть традиция во все городские праздники уезжать из северной столицы из-за огромного наплыва туристов. Кроме того, огромная часть населения с окраин Петербурга, которая никогда не выезжает в центр, считает своим долгом сделать это именно в День города, чтобы погулять и напиться. В итоге, получается не очень весёлый праздник».

Лидер «Пилота» поделился своими впечатлениями от «полевого» и городского форматов фестиваля, а также рассказал, что группа подготовила на День рождения Москвы.

«На фестиваль в поле съезжаются более оголтелые ребята, для которых это такое приключение, требующее мужества, закалки и выносливости. Жить в палатках не каждый готов. На городской фестиваль приходят люди, которые не готовы жить в полевых условиях, могут прийти с детьми, жёнами, такой семейный праздник, а также те, кому лень поехать куда-то ради любимых артистов. Мы не будем пугать всех своим тяжёлым творчеством, потому что зрителю надо для этого морально и нравственно подготовиться. Скорее всего, мы представим нашу визитную карточку, все боевые хиты вне трэша и металла, чтобы люди послушали, не сразу напугались, увидели, что мы нормальные, адекватные дядьки, играем хорошую музыку – по крайней мере, то, что можно было уже услышать с телеэкранов, в эфире радиостанций», - рассказал Илья Рёрт.

Музыкант пожелал москвичам и гостям столицы праздничного наcтроения:

«Самое главное – радости сердечной и глубокого взаимного уважения, не портить праздник друг другу, чтобы он был действительно радостным, счастливым. Пусть люди проведут День города с улыбкой, оставив добрую память о нём, внимательно относятся к тем, кто рядом. Уважение к окружающим - самое главное. Если это есть в человеке, он свободен делать всё, что угодно».

Среди заявленных участников фестиваля «НАШИ В ГОРОДЕ»: Гарик Сукачёв, «Пилот», «Ундервуд», «Горшенёв», «СерьГа», Вадим Самойлов, Найк Борзов, Валерий Сюткин, «Ария», Сергей Бобунец, «7Б», Александр Ф. Скляр и «Ва-Банкъ», Trubetskoy, Ольга Кормухина и Алексей Белов, «НАИВ», «Слот» и другие.

Весь лайнап и расписание выступлений - на официальном сайте Nashe.ru. Следите за новостями в эфире «НАШЕго Радио» и в социальных сетях радиостанции! 7 и 8 сентября, «НАШИ В ГОРОДЕ». Вход – свободный.

