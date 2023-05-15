Вице-президент США Харрис купила три джазовых пластинки
Вице-президент США Камала Харрис посетила музыкальный магазин HR Records в Вашингтоне, сообщает NME.
Политик пообщалась с посетителями, а также приобрела виниловые пластинки. Среди покупок оказались классическая запись «Porgy & Bess» Эллы Фицджеральд и Луи Армстронга, а также диск Чарльза Мингуса «Let My Children Listen Music».
Третьей записью, приобретённой Харрис, стал джаз-фанковый винил Роя Айреса «Everybody Loves The Sunshine», который она назвала своим «самым любимым альбомом всех времён» и «классикой».
Ранее американская метал-группа Metallica приобрела завод виниловых пластинок Furnace Record Pressing в США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru