Группа Fall Out Boy выпустила пластинку со своими слезами
12 мая 202320:02
Американская рок-группа Fall Out Boy выпустила 50 копий своей последней пластинки "So Much (For) Stardust". Внутри запечатаны слезы музыкантов.
Винил поступил в продажу по цене $100. Диск упакован в картонную коробку с дозатором салфеток.
Поклонники мгновенно разобрали весь тираж. В продаже в Сети пластинка пока не появилась.
Рок-группа актера Киану Ривза Dogstar 2 мая анонсировала выход первого за 23 года нового альбома, передает «Радиоточка НСН».
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12 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru