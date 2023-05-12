Группа Fall Out Boy выпустила пластинку со своими слезами

Американская рок-группа Fall Out Boy выпустила 50 копий своей последней пластинки "So Much (For) Stardust". Внутри запечатаны слезы музыкантов.

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Винил поступил в продажу по цене $100. Диск упакован в картонную коробку с дозатором салфеток.

Поклонники мгновенно разобрали весь тираж. В продаже в Сети пластинка пока не появилась.

Рок-группа актера Киану Ривза Dogstar 2 мая анонсировала выход первого за 23 года нового альбома, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: сайт группы Fall Out Boy
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