Виторган заявил, что Газманов украл мелодию у группы «Мумий Тролль»

В частности, он указал, что новая песня исполнителя «Русский мир» очень похожа на хит группы «Мумий Тролль» «Владивосток 2000».

«А ведь он получил госденьги на патриотконтент. А страну как кормушку воспринимают, конечно, те, которые уехали, ага. А которые остались, они не такие», - написал Виторган.

Ранее Газманов представил на концерте в Барнауле новую песню «Русский мир», в которой упоминаются «африканец Пушкин», «грузин Багратион» и «Айвазовский-армянин», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

