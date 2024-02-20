Костюшкин заявил, что Киркоров украл у него сценический образ
Певец Стас Костюшкин в своих соцсетях заявил, что народный артист РФ Филипп Киркоров украл его сценический образ.
Речь идёт о персонаже клипа «С Днём рождения, мальчишка», вышедшего в 2019 году. Экс-участник дуэта «Чай вдвоём» указал, что Киркоров, появившийся на шоу «Маска» в чёрном парике и очках для зрения, использовал придуманный им образ.
«Я десять лет создавал «Виталика», и на тебе — он взял и всё украл. Филипп, встретимся в суде», — заключил Костюшкин.
Ранее суд взыскал с певицы Монеточки (Елизавета Гырдымова, признана в РФ иноагентом) 500 тысяч рублей в пользу певца Стаса Костюшкина за нарушение авторских прав, а также запретил использование её песни «Мама, я не зигую», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru