Группа Queen отправилась в новый мировой тур в мобильном приложении

Группа Queen выпустила свою первую мобильную игру «Queen: Rock Tour». С 1 марта 2021 года приложение доступно для скачивания.

«Выходите на сцену и выступайте со всей группой, раскрывая свои музыкальные таланты, играя захватывающие гитарные риффы, душераздирающие барабанные соло и многое другое. Все, что вам нужно делать, это нажимать плитки в такт ритму! Станьте звездой локдауна!» - говорится в пресс-релизе коллектива.

Игра позволяет фанатам набирать очки, играя под 20 самых популярных хитов Queen. Трек-лист приложения включает в себя «Bohemian Rhapsody», «We Will Rock You», «Radio Ga Ga», «I Want to Break Free» и «We Are The Champions». Также приложение позволяет выбирать и площадку выступления, связанную со знаменитыми живыми выступлениями Queen, например, лондонский Rainbow Theater в 1974 году и Rock in Rio в 1985 году. Кроме того, поклонникам для выбора доступны и костюмы легендарных артистов, всего в приложении их загружено около 40.