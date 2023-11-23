От Горбушки до Полански: Сукачев о премьере в «Современнике» и паузе в концертах
Гарик Сукачев рассказал в эфире НСН о спектакле «САШАШИШИН», объяснил перенос концертов до весны и вспомнил Михаила Ефремова на фоне премьеры нового фильма Романа Полански.
Концерты: от Горбушки до Сибири
«Национальная Служба Новостей» совместно с билетным оператором «Kassir.ru» представляет обзор самых интересных культурных событий выходных.
Культурным гидом НСН сегодня выступил рок-музыкант Гарик Сукачев, который на днях представит свой спектакль «САШАШИШИН».
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Конец ноября оказался очень плодовит на яркие рок-концерты в столице. В выходные в Москве выступят Вячеслав Бутусов (25 ноября, Crocus City Hall), «Крематорий» (25 ноября, ДК им. Горбунова), «Танцы Минус» (24 ноября, «1930»), Александр Ф. Скляр (24 ноября, «Magnus Locus»), «Аффинаж» (25 ноября, «Base»), «Гудтаймс» (25 ноября, «VK Stadium»), «Потомучто» (25 ноября, «16 Тонн») и «План Ломоносова» (26 ноября, «1930»). Кроме того, на «ЦСКА Арене» (24 и 25 ноября) покажут симфоническую панк-сказку «Король и Шут».
Еще одним рок-эпицентром в выходные станет Сибирь, где дадут серию концертов «Алиса», Диана Арбенина и «Чайф». При этом в Красноярске Кинчев с Арбениной выступят в один день, 26 ноября.
А вот в графике Гарика Сукачева ближайшие концерты запланированы только на апрель 2024 года. Музыкант объяснил НСН, с чем связана эта затяжная пауза.
«В этом году мы не будем играть ничего в силу того, что я занят в театре, у меня нет на это времени. Концерты перенесли, к сожалению. Я был нездоров в этом году, у меня за один год была не одна операция, поэтому мне нужно еще какое-то время для того, чтобы прийти в норму, опять бегать и прыгать. И по этой причине тоже мы все перенесли на весну. Надеюсь, к весне я восстановлюсь, все просто», - сказал Игорь Иванович.
Он также рассказал, почему в последнее время часто появляется на Горбушке.
«На Горбушке я как раз работаю над спектаклем, я репетирую каждый день. С одной стороны, в ДК Горбунова мне позволяет сцена, с другой – там активно не идут концерты и, конечно, я очень благодарен Леше Ларину за то, что он лично позволил нам работать на Горбушке. Мы и летом там работали, это связано с тем, что в "Современнике" на основной сцене каждый день идут спектакли, поэтому я репетирую в Горбушке», - отметил музыкант.
Театр: «Саша, Царь и Три сестры»
В числе самых популярных театральных постановок выходных, по версии «Kassir.ru», «Три сестры» в открывающем новый сезон МХАТе им. Горького и «Други игрищ и забав» в Театре Гоголя по мотивам Василия Шукшина.
Театралы Петербурга идут на оперу «Жизнь за царя» в Мариинке (дирижер Валерий Гергиев), а в Новосибирск приедут с гастролями мхатовские «Женщины Есенина».
Ну а Гарик Сукачев рассказал НСН о спектакле «САШАШИШИН» (на фото), премьера которого пройдет 29 и 30 ноября в театре «Современник».
«Спектакль называется "САШАШИШИН", пьесу написали Ольга Погодина и ваш покорный слуга по роману Александры Николаенко "Убить Бобрыкина". Несколько лет назад (в 2017 году - прим. НСН) Саша Николаенко получила "Русского Букера" за этот роман, я его переработал и ставлю спектакль. Роман, безусловно, отличается от того, что публика увидит в театре. Можно книгу прочитать и прийти на спектакль», - сказал музыкант.
По его словам, спектакль, рассказывающий об «особенном» человеке, аутисте Саше, ненавидящем одноклассника Бобрыкина, можно будет увидеть также и в декабре, и в январе.
«Спектакль мы играем блоками в силу того, что технологически он совершенно непростой. На сегодняшний день, четыре спектакля в месяц мы будем играть: два спектакля в начале каждого месяца и два в конце. Безусловно, в январе он тоже будет, но точные даты пока не определены», - сказал Сукачев.
Кино: «От Полански до Ефремова»
Новый киноуикенд стартует в России уже сегодня. На экраны кинотеатров выйдет новый фильм Романа Полански (на фото) «Дворец» с Микки Рурком и Александром Петровым.
При этом эксперты прогнозируют, что лидером по кассовым сбором станет российский фильм «Хоккейные папы» с Михаилом Пореченковым и Полиной Гагариной.
Ну а Гарик Сукачев признался НСН, что скучает по своему другу, актеру Михаилу Ефремову и высоко оценивает талант его сына, Никиты Ефремова.
«Безусловно, мне вообще Миши не хватает. Он один из самых близких моих друзей, мне не хватает его и в жизни, и в работе. Я несколько раз был у Миши, один раз совсем недавно. У меня тоже непростые времена, я в работе над спектаклем, и я ему сказал: "Миш, как мне тяжело без тебя". Что касается Никиты Ефремова, я вижу, что он очень много снимается, Никита прекрасный, замечательный и востребованный актер», - подчеркнул Сукачев.
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«Культурный гид» НСН также выходит в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
Насыщенных вам выходных!
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