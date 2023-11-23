От Горбушки до Полански: Сукачев о премьере в «Современнике» и паузе в концертах

1

«Национальная Служба Новостей» совместно с билетным оператором «Kassir.ru» представляет обзор самых интересных культурных событий выходных.

Культурным гидом НСН сегодня выступил рок-музыкант Гарик Сукачев, который на днях представит свой спектакль «САШАШИШИН».

***

Конец ноября оказался очень плодовит на яркие рок-концерты в столице. В выходные в Москве выступят Вячеслав Бутусов (25 ноября, Crocus City Hall), «Крематорий» (25 ноября, ДК им. Горбунова), «Танцы Минус» (24 ноября, «1930»), Александр Ф. Скляр (24 ноября, «Magnus Locus»), «Аффинаж» (25 ноября, «Base»), «Гудтаймс» (25 ноября, «VK Stadium»), «Потомучто» (25 ноября, «16 Тонн») и «План Ломоносова» (26 ноября, «1930»). Кроме того, на «ЦСКА Арене» (24 и 25 ноября) покажут симфоническую панк-сказку «Король и Шут».

Еще одним рок-эпицентром в выходные станет Сибирь, где дадут серию концертов «Алиса», Диана Арбенина и «Чайф». При этом в Красноярске Кинчев с Арбениной выступят в один день, 26 ноября.

А вот в графике Гарика Сукачева ближайшие концерты запланированы только на апрель 2024 года. Музыкант объяснил НСН, с чем связана эта затяжная пауза.

«В этом году мы не будем играть ничего в силу того, что я занят в театре, у меня нет на это времени. Концерты перенесли, к сожалению. Я был нездоров в этом году, у меня за один год была не одна операция, поэтому мне нужно еще какое-то время для того, чтобы прийти в норму, опять бегать и прыгать. И по этой причине тоже мы все перенесли на весну. Надеюсь, к весне я восстановлюсь, все просто», - сказал Игорь Иванович.

Он также рассказал, почему в последнее время часто появляется на Горбушке.

«На Горбушке я как раз работаю над спектаклем, я репетирую каждый день. С одной стороны, в ДК Горбунова мне позволяет сцена, с другой – там активно не идут концерты и, конечно, я очень благодарен Леше Ларину за то, что он лично позволил нам работать на Горбушке. Мы и летом там работали, это связано с тем, что в "Современнике" на основной сцене каждый день идут спектакли, поэтому я репетирую в Горбушке», - отметил музыкант.

