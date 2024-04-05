Сукачев спел с казаком песню «Слышу грозы гремят»

Рок-музыкант Гарик Сукачёв вместе с казаком-песенником Юрием Щербаковым записал песню «Слышу грозы гремят».

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Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», композиция посвящёна тяжёлому периоду жизни, когда «грохочет гроза над Россией моей».

Также в песне затронута тема единения и взаимной поддержки. В частности, в ней есть такие строки: «Если я упаду, помоги же собраться мне с силами».

«Мы иногда созваниваемся с Игорем Ивановичем... И было вдвойне приятно записать ещё одну совместную песню», – рассказал Щербаков.

Ранее концертный тур Гарика Сукачёва был перенесён с 2023 года на 2024 год, концерты в Казани, Ижевске, Самаре и Ульяновске состоятся в апреле, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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