Сукачев спел с казаком песню «Слышу грозы гремят»
Рок-музыкант Гарик Сукачёв вместе с казаком-песенником Юрием Щербаковым записал песню «Слышу грозы гремят».
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», композиция посвящёна тяжёлому периоду жизни, когда «грохочет гроза над Россией моей».
Также в песне затронута тема единения и взаимной поддержки. В частности, в ней есть такие строки: «Если я упаду, помоги же собраться мне с силами».
«Мы иногда созваниваемся с Игорем Ивановичем... И было вдвойне приятно записать ещё одну совместную песню», – рассказал Щербаков.
Ранее концертный тур Гарика Сукачёва был перенесён с 2023 года на 2024 год, концерты в Казани, Ижевске, Самаре и Ульяновске состоятся в апреле, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru