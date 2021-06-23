«Связь с аудиторией». Би-2 проведут перенесенный концерт без зрителей

В интервью Telegram–каналу «Радиоточка НСН» Лева Би-2 рассказал о решении провести концерт в онлайн-формате

«От ситуации с вынужденными переносами концертов в первую очередь страдают именно зрители — поэтому очень важно поддерживать связь со своей аудиторией даже в условиях отсутствия живых выступлений», - сказал артист.

Как добавляет Шура Би-2 место проведения онлайн-мероприятия было выбрано не случайно.

«Вместе с Okko мы решили провести специальный онлайн-концерт для наших слушателей, которые не смогли попасть на московский концерт Би-2. Это отличный способ поддержать друг друга — тем более, что пройдёт наше выступление именно там, где мы должны были встретиться неделей ранее», - отметил собеседник «Радиоточки НСН».

Масштабный концерт Би-2 в «Лужниках» должен был состояться 20 июня, но как и многие музыкальные мероприятия и фестивали этим летом, вновь пришлось перенести в связи с пандемической ситуацией в столице.

В онлайн-версии концерта впервые прозвучит вживую новая песня группы — «Нам не нужен герой», собравшая за неделю 2,5 миллиона просмотров на YouTube. В перерывах между песнями группа расскажет, как проходили съёмки клипа, пообщается со зрителями онлайн-концерта и обсудит судьбу перенесённого концерта NewBest XL.

Трансляция будет доступна в формате Full HD без дополнительной платы для всех пользователей Okko в подписках «Лайт», «Оптимум» и «Премиум» в приложениях iOS, Android, Smart TV, на Okko SmartBox, SberBox и на сайте okko.tv, а также для владельцев единой подписки СберПрайм.

