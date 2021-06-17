Московский концерт группы Би-2 перенесен на осень
20 июня в спортивном комплексе «Лужники» должен был состояться концерт NewBest XL группы Би-2. Однако сегодня стало известно, что столичные власти не разрешили провести массовое мероприятие, концерт перенесен на 12 сентября 2021 года.
«Мы уже третий день занимались монтажом оборудования в Лужниках — почти достроили сцену, разгрузили 11 фур сценического оборудования, и ещё дюжина фур была на подходе. Но вчера пришло новое решение московских властей — они не разрешили проводить наш концерт 20 июня. Причина — неблагоприятная эпидемическая обстановка в городе», - написали артисты в своих социальных сетях.
Музыканты уточнили, что билеты на выступление группы в «Лужниках» остаются действительными в новую дату, место проведения также остается прежним.
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