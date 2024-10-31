«Фишка и колорит»: Дробыш раскрыл секрет будущего успеха «Интервидения»
Продюсер Виктор Дробыш рассказал НСН, что в российском аналоге «Евровидения» могли бы принять участие такие страны, как Китай, Индия и Сингапур.
Композитор и музыкальный продюсер Виктор Дробыш в разговоре с корреспондентом НСН сообщил, что предлагал провести аналог «Евровидения» в России еще несколько лет назад. Эту идею он подробно прорабатывал вместе с коллегой Иосифом Пригожиным.
«Много лет назад у нас было все расписано. Я, как человек, который достаточно успешно несколько раз принимал участие в "Евровидении", считаю, что не надо бегать, унижаться и пытаться быть хорошим для тех, кто не хочет тебя видеть таким. Не надо пытаться быть в "Евровидении", если нас там не хотят видеть. Мы предлагали "Азиавижен", чтобы собрать Китай, Индию, Сингапур. У всех этих восточных стран яркий колорит. Мое предложение было в том, чтобы у каждой из стран-участниц была своя фишка. Не должно быть фестиваля этнической музыки, но важно отличие от "Евровидения", на котором все страны приблизительно поют схожее – мейнстрим, поп на английском языке. У нас, к примеру, можно было бы сделать в конкурсе две песни – одна, чтобы представить свою страну на национальном языке, и еще какая-то композиция. Важно, чтобы по музыке можно было понять – это индусы, а это – китайцы», - пояснил он.
По словам собеседника НСН, организация подобного конкурса будет непростой задачей.
«Думаю, когда-нибудь кто-то возьмет и перепишет то, что было нами с Иосифом написано, поставит свое имя и сделает то же самое. Мне кажется, так уже сделали. Однако мало заявить – надо работать. За заявлением должна последовать адски тяжелая работа. Если кто-то к этому готов – пускай делает. Мы были готовы, но нас как-то заговорили, и все написанное осталось на столе у какого-то чиновника. Однако страна нуждается в мощных международных конкурсах. Отправлять от страны на такой конкурс стоит тех, кто этого заслуживает. К примеру, в передаче "Ну-ка все вместе" на телеканале "Россия" такие певцы! У нас вся страна поет, неужели мы не найдем, кого отправить? Еще вопрос, какой формат сделать, чтобы было интересно, не просто своровано и формально. Не хочется, чтобы прошло какое-то мероприятие, которое в итоге будет в сто раз хуже "Евровидения"», - заключил он.
Ранее спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой сообщил, что первый музыкальный песенный конкурс «Интервидение» пройдет осенью 2025 года в Москве. Он также допустил, что в нем примут участие около 20 стран, передает «Радиоточка НСН».
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