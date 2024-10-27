Путин: Китай поддержал инициативу РФ о песенном фестивале по типу «Интервидения»

Китай поддержал инициативу России о создании нового международного песенного фестиваля по типу «Интервидения». Об этом президент России Владимир Путин рассказал в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

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«Есть еще идея создать высокого уровня фестиваль по типу «Интервидения», - рассказал глава государства о своей беседе с председателем КНР Си Цзиньпином.

«Мы когда-то это предложили, китайские наши друзья поддержали это, подхватили», - отметил Путин.

Ранее спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой сообщил, что первый музыкальный песенный конкурс «Интервидение» пройдет осенью 2025 года в Москве, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН / Светлана Ключкина
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