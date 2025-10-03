Сюткин дал напутствие участникам премии «Все цвета джаза»
Премия «Все цвета джаза» стимулирует молодых и опытных музыкантов создавать новые работы, а это прямой путь к появлению джазовых трендов, заявил НСН заслуженный артист России, певец Валерий Сюткин.
«Что касается пожеланий артистам, которые сегодня претендуют на соискание премии "Все цвета джаза", ребята, удачи вам! Премия бодрит и стимулирует к дальнейшим шагам, и в любом случае, самое главное – продолжаем работать», – сказал он.
Как отметил Сюткин, которому несколько лет назад довелось быть ведущим премии, событие вызывает у него теплые воспоминания. Тогда ему довелось встретить джазовых артистов разных поколений, включая Алексея Кузнецова, Анатолия Кролла, Ларису Долину и Игоря Сандлера.
Заслуженный артист России также добавил, что джазовая музыка сегодня звучит в клубах Москвы, Санкт-Петербурга, на Урале и в Сибири. Сам музыкант тоже исполняет песни в джазовой аранжировке на своих концертах. Идеи Сюткин придумывает самостоятельно, а воплощает их штатный аранжировщик Михаил Савин, с которым артист сотрудничает более 30 лет.
Церемония вручения XI премии «Все цвета джаза», организатором которой выступает Радио JAZZ, состоится 19 ноября в театре «Одеон». Музыканты будут бороться за победу в семи номинациях: «Музыкант года», «Релиз года», «Мероприятие года», «Фестиваль года», «Площадка года», «Восходящая звезда», «За вклад в развитие джазовой культуры в России», напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Вирусолог Викулов предупредил об опасности вируса Коксаки для детей
- Патентный поверенный: У иноагента Галкина не отберут товарный знак
- В России учредили движение «Блок Жириновского»
- Россиян пригрозили оставить без телевещания
- Эдуард Бояков стал худруком Театра на Малой Ордынке
- Дроны ВСУ пытались атаковать промышленный объект в Оренбургской области
- Роструд создал свой канал в Max
- В базу «Миротворца» попал 98-летний экс-футболист Никита Симонян
- В Британии обвинили Россию в попытках глушить военные спутники
- «Я мечтала об этом!»: Певица Ева Власова о дуэте с Macan и хите для Лазарева
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru