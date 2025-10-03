Сюткин дал напутствие участникам премии «Все цвета джаза»

«Что касается пожеланий артистам, которые сегодня претендуют на соискание премии "Все цвета джаза", ребята, удачи вам! Премия бодрит и стимулирует к дальнейшим шагам, и в любом случае, самое главное – продолжаем работать», – сказал он.

Как отметил Сюткин, которому несколько лет назад довелось быть ведущим премии, событие вызывает у него теплые воспоминания. Тогда ему довелось встретить джазовых артистов разных поколений, включая Алексея Кузнецова, Анатолия Кролла, Ларису Долину и Игоря Сандлера.

Заслуженный артист России также добавил, что джазовая музыка сегодня звучит в клубах Москвы, Санкт-Петербурга, на Урале и в Сибири. Сам музыкант тоже исполняет песни в джазовой аранжировке на своих концертах. Идеи Сюткин придумывает самостоятельно, а воплощает их штатный аранжировщик Михаил Савин, с которым артист сотрудничает более 30 лет.

Церемония вручения XI премии «Все цвета джаза», организатором которой выступает Радио JAZZ, состоится 19 ноября в театре «Одеон». Музыканты будут бороться за победу в семи номинациях: «Музыкант года», «Релиз года», «Мероприятие года», «Фестиваль года», «Площадка года», «Восходящая звезда», «За вклад в развитие джазовой культуры в России», напоминает «Радиоточка НСН».

