Вайкуле не увидела необходимости в мемориалах солдатам ВОВ

По мнению исполнительницы, лучше посетить могилы своих родственников, которые сражались в годы ВОВ. В то же время против мемориалов певица возражает. «Это же просто памятник, а не место захоронения. Для чего нужен памятник? Я не понимаю. Никакой художественной ценности он не имеет», — заявила певица.

Также Вайкуле обвинила Россию в том, что страна приватизировала День Победы и русский язык. По мнению певицы, русский язык принадлежит всему миру.

Ранее Лайма Вайкуле после осуждения спецоперации России на Украине испугалась, что больше не сможет петь на русском языке. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».



