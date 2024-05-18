Новая книга «Ленинградский панк» расскажет о «Короле и шуте» и «Бригадном подряде»
Героями новой книги «Ленинградский панк» стали такие рок-группы, как «Король и шут», «Объект насмешек», «Бригадный подряд», «Дурное влияние», «Автоматические удовлетворители» и «Народное ополчение».
Книга будет состоять из сборника статей, эссе и художественных произведений. Автор книги - Антон Соя. Книга увидит свет в мае этого года.
«Это всего лишь субъективная попытка копнуть поверхностно этот почти никем не тронутый плодородный пласт, попытка рассказать и показать вам то, что я видел своими глазами, рассказать про своих товарищей, ленинградских панков, проживших яркие, скандальные, короткие жизни и оставивших нам в наследство свое кричащее, неуемное и неудобное творчество», - рассказал Соя.
Ранее продюсер сериала «Король и Шут» и директор проекта «Горшенев» Игорь «Панкер» Гудков рассказал «Радиоточке НСН», что работа над полнометражным продолжением по вселенной «Короля и шута» продолжается, на данный момент написан сценарий и известны главные действующие герои.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru