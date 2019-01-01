Вадим Самойлов рассказал о силе своего взгляда на концертах
Бывший участник группы «Агата Кристи» в пресс-центре НСН рассказал, как определяет на концертах зрителей, которые готовы выбежать на сцену.
Музыкант Вадим Самойлов в пресс-центре НСН заявил, что понимает зрителей, которые не могут совладать со своими эмоциями и пытаются прорваться на сцену.
«Самого главное такого человека спокойно утихомиривать. Зачастую мне самому удается увидеть, что человек вскочит (на сцену). И я стараюсь его успокоить глазами. Слава богу, что сейчас есть профессиональные секьюрити-службы, которые обслуживают концерты. Раньше охранники жестко все это пресекали в своей манере, сейчас, в принципе, все это делается без загибаний рук», - сказал он.
Сегодня, 20 июля, российские космонавты с борта МКС вышли на связь с гостями крупнейшего музыкального фестиваля страны «НАШЕСТВИЕ». В этом фестиваль отмечает свое 20-летие.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Онищенко хочет засудить тех, кто предлагает не считать пиво алкоголем
- «НАШЕСТВИЕ» станет видеофилиалом Байконура на время старта ракеты «Союз-ФГ»
- Вадим Самойлов на «Нашествии» высказался о будущем рока
- На Украине ожидают зачисток после завтрашних выборов в Верховную раду
- «Пиво не пью, бензоколонки нет». Скляр ответил на вопросы журналистов