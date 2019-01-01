Вадим Самойлов на «Нашествии» высказался о будущем рока

Музыканта Вадима Самойлова в пресс-центре НСН на поле «НАШЕСТВИЯ 2019» спросили о том, каким он видит будущее рока.

«Я наблюдаю современный музыкальный и общекультурный процесс. С моей точки зрения мы до сих пор проживаем культуру 20-го века. Мы находимся в состоянии неодекаденса, когда все жанры одновременно существуют и сами себя пережевывают. Современное искусство – это искусство комбинаторное. Может ли появиться что-то совсем новое? Не знаю. Может кто-то заиграет четвертоновым тоном, может кто-то перестанет петь слова и начнет делать это телепатически. Но пока ничего такого я не наблюдаю», - сказал он.

В ходе пресс-конференции Вадим Самойлов также рассказал, как вычисляет на концертах чересчур эмоциональных фанатов и останавливает их силой своего взгляда.

