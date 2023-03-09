Яндекс Музыка запустила вселенную панк-рока с песнями «Короля и Шута»

В Яндекс Музыке появилась «Моя волна» панк-рока под названием «”Король и Шут” и панки». В ней можно услышать песни «Короля и Шута» и схожих по духу групп — Sex Pistols, The Doors, Iggy Pop, Madness и других.

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Сервис также изучил самые залайканные песни группы и создал карты с персонажами — с Лесником, Ведьмой, Конюхом и другими. Уникальные иллюстрации героев нарисованы одним из лидеров группы Андреем Князевым.

Также в сервисе появились культовые клипы группы, качество которых было улучшено с помощью двух нейросетей, которые повысили разрешение видео и убрали помехи из-за сжатия.

Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» ранее сообщил, что сериал «Король и шут» в первый день показа установил абсолютный рекорд, его посмотрели более 410 тыс. подписчиков сервиса. Успех сериала о панк-группе «Король и шут» связан со скандальной славой ее лидера Михаила Горшенева, заявил в интервью НСН певец и композитор Юрий Лоза.

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ФОТО: пресс-служба Яндекс Музыки
ТЕГИ:ЯндексМузыкаКороль И Шут
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