«Это скандал!»: Лоза объяснил успех сериала о группе «Король и шут»
«Горшка» не стоит героизировать, потому что наркотики – это страшно, сказал в эфире НСН Юрий Лоза, посетовав, что мерилом культуры стали лайки и просмотры.
Успех сериала о панк-группе «Король и шут» связан со скандальной славой ее лидера Михаила Горшенева, заявил в интервью НСН певец и композитор Юрий Лоза.
Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» ранее сообщил, что сериал «Король и шут» в первый день показа установил абсолютный рекорд, его посмотрели более 410 тыс. подписчиков сервиса.
«"Король и шут" - это однозначно скандал. Это была скандальная команда, лидер этой группы умер из-за наркотиков. Мы же понимаем, что громкое название или громкая тема сразу вызывают какой-то интерес. Фильмы о группах, которые в свое время скандально прославились, конечно же, будут востребованы. Снимите про любого скандального персонажа кино, например, про писателя Эдуарда Лимонова, и дайте в рекламе про то, что он там писал, строчки, которые все цитируют, и начнут смотреть», - сказал Лоза.
При этом он высказал мнение, что «Горшка» не стоит героизировать.
«Он умер в расцвете лет, и делать его героем я бы не стал. Их выставляют все время как героев каких-то, а на самом деле эти ребята не могут быть героями хотя бы по одной причине, потому что наркотики - это страшно. Есть очень хорошее кино о наркотиках с Джаредом Лето, там страшно. Его смотришь и понимаешь, что наркотики это жуть, а наши наверняка снимут так, что будет весело», - посетовал Лоза, признавшись, что не смотрел сериал.
При этом он назвал погоню за лайками и просмотрами общими тенденциями деградации российской культуры.
«Наш кинематограф сейчас идет за зрителем, и это общая тенденция. Раньше партия ставила перед культурой задачу поднимать уровень населения, сейчас таких задач нет, поэтому культура движется за населением, опускается вниз, в сторону самого простого и низменного. Что сейчас набирает больше всего лайков? Спущенные штаны, мат, ржака. Поэтому культура двигается в этом направлении, чтобы набирать больше лайков. Количество лайков и просмотров стало мерилом плохого и хорошего. А чтобы получить лайки не надо писать оперу, как Верди, достаточно просто снять штаны. Все движется в обратном направлении: деградация, назад к обезьяне», - заключил собеседник НСН.
Со своей стороны, экс-участник «Короля и Шута», лидер группы «КняZz» Андрей Князев ранее говорил, что ему понравился сериал о музыкантах.
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