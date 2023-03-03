«Это скандал!»: Лоза объяснил успех сериала о группе «Король и шут»

Успех сериала о панк-группе «Король и шут» связан со скандальной славой ее лидера Михаила Горшенева, заявил в интервью НСН певец и композитор Юрий Лоза.

Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» ранее сообщил, что сериал «Король и шут» в первый день показа установил абсолютный рекорд, его посмотрели более 410 тыс. подписчиков сервиса.