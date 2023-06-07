В Тель-Авиве отменили концерт Бузовой
Концерт Ольги Бузовой в Тель-Авиве (Израиль), запланированный на 7 июня, отменили менее чем за сутки, сообщили представители певицы Archer Music в соцсети «ВКонтакте».
В сообщении говорится, что причиной отмены стало «несоблюдение технического райдера», а также «некомпетентность организатора».
«Мы вынуждены сообщить, что концерт Ольги Бузовой в Тель Авиве (7 июня) отменяется по независящим от нас причинам! По возврату купленных билетов вы можете обращаться в места приобретения», - сказано в заявлении Archer Music.
Ранее компания из Ростова-на-Дону «Глобал Вайн дистрибьюшен» обратилась в суд с требованием взыскать один млн евро с певицы Ольги Бузовой и продюсерской компании «Арчер Мьюзик продакшнс» за отказ певицы от рекламного контракта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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