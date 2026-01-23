Орбан ответил Зеленскому на оскорбительный «подзатыльник»
Глава правительства Венгрии Виктор Орбан в соцсети X назвал себя свободным человеком.
Так он отреагировал на оскорбление от президента Украины Владимира Зеленского. По словам премьера, Будапешт и Киев не смогут договориться.
«Вы — человек, находящийся в отчаянном положении, который вот уже четвертый год не может или не желает положить конец войне, несмотря на то, что президент Соединенных Штатов оказывает вам всевозможную помощь в этом», — указал Орбан.
До этого Зеленский заявил, что «каждый „Виктор“ заслуживает подзатыльник». Это произошло на полях Всемирного экономического форума в Давосе.
Ранее президент Украины обвинил Европу в нерешительности и зависимости от США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
