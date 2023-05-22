Концерт Димы Билана в Кемерове отменили
Запланированный на 23 июня в ЛД «Кузбасс» в Кемерове сольный концерт певца Димы Билана «Гладиатор» отменили.
В сообщении представителей площадки на странице в социальной сети «ВКонтакте» говорится, что шоу перенесено на неопределенный срок по независящим от них причинам, новые даты будут объявлены позднее.
«Билеты будут действительны на следующие актуальные даты концерта, о которых мы сообщим чуть позже», - указали в ЛД.
На персональном сайте певца информацию о выступлении в Кемерово также удалили. Сам Билан отмену концерта пока никак не прокомментировал.
Ранее лидер группы «Ночные Снайперы» Диана Арбенина заявила, что упала на лестнице в своем доме и получила травму позвоночника, поэтому коллектив был вынужден перенести концерт в Бишкеке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru