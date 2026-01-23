В Госдуму внесут инициативу о запрете имитации человеческого голоса при звонках
Для борьбы с телефонными мошенниками, активно использующими нейросети, в Госдуме готовят проект закона, обязывающий роботов «говорить как роботы».
Авторы инициативы во главе с Дмитрием Гусевым хотят запретить при массовых автоматических звонках использовать синтезированный голос, неотличимый от человеческого. Искусственный голос в таких звонках должен явно отличаться от естественного и не воспроизводить его интонационные и эмоциональные характеристики. Как считаю депутаты, инициатива лишит злоумышленников возможности вводить людей в заблуждение.
Они считают, что когда автоматическая система звучит как живой человек — это сознательный обман.
Ранее операторы связи выступили против ответственности за звонки мошенников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
