В Госдуму внесут инициативу о запрете имитации человеческого голоса при звонках

Авторы инициативы во главе с Дмитрием Гусевым хотят запретить при массовых автоматических звонках использовать синтезированный голос, неотличимый от человеческого. Искусственный голос в таких звонках должен явно отличаться от естественного и не воспроизводить его интонационные и эмоциональные характеристики. Как считаю депутаты, инициатива лишит злоумышленников возможности вводить людей в заблуждение.

Они считают, что когда автоматическая система звучит как живой человек — это сознательный обман.

Ранее операторы связи выступили против ответственности за звонки мошенников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

