Задержан начальника управления Федерального агентства по делам национальностей

Задержан начальник управления мониторинга состояния межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактики экстремизма и взаимодействия с религиозными объединениями Федерального агентства по делам национальностей Сергей Разживин, сообщает ТАСС.

Песков: Коррупция есть повсеместно

Он подозревается в должностном преступлении. В настоящее время с ним проводятся следственные действия по уголовному делу. Его подозревают в особо крупном мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Его организация арендовала по завышенной цене помещения в Пятигорске, оформленные на его знакомую. Ущерб бюджету оценивается в 20 млн руб.

Ранее за причастность к коррупции был задержан министр транспорта Краснодарского края, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
ТЕГИ:Мошенничество

Горячие новости

Все новости

партнеры