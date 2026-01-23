Задержан начальника управления Федерального агентства по делам национальностей
Задержан начальник управления мониторинга состояния межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактики экстремизма и взаимодействия с религиозными объединениями Федерального агентства по делам национальностей Сергей Разживин, сообщает ТАСС.
Он подозревается в должностном преступлении. В настоящее время с ним проводятся следственные действия по уголовному делу. Его подозревают в особо крупном мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Его организация арендовала по завышенной цене помещения в Пятигорске, оформленные на его знакомую. Ущерб бюджету оценивается в 20 млн руб.
Ранее за причастность к коррупции был задержан министр транспорта Краснодарского края, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
