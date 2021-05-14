В Талсе покажут редкие фото Боба Дилана
Новый Центр Боба Дилана откроется в Талсе, штате Оклахома 10 мая 2022 года. В музее будут представлены редкие фото Боба Дилана, ранее неизвестные кадры фильмов, редкие фотографии, музыкальные инструменты и неизданные записи из личного архива артиста, включая самую раннюю из известных версий песни «Don’t Think Twice, It’s All Right», которая была написана в 1962.
Пять лет назад обширный архив Боба Дилана был продан Фонду семьи Джорджа Кайзера и Университету Талсы в 2016 году. Новый центр станет публичным местом для хранения архива Боба Дилана, а также будет включать в себя постоянные, временные экспозиции и передвижные выставки.
В 2019 году Боб Дилан продал права на более чем 600 своих песен компании Universal Publishing Group. По оценке специалистов сделка должна была принести Дилану сумму в девятизначное число. Тем не менее, музыкант продолжает писать и выпускать новую музыку.
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