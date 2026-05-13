В США в тюрьму отправили мужчину, укравшего диски с музыкой Бейонсе
Американский суд отправил в тюрьму Кельвина Эванса, который в 2025 году обокрал машину, арендованную командой певицы Бейонсе. Об этом сообщает Variety.
Из автомобиля, в который проник Эванс, были похищены предметы одежды и солнцезащитные очки, а также ноутбук и жёсткие диски с ещё неизданной музыкой певицы. Команда Бейонсе тогда успокоила фанатов, заявив, что информация защищена.
Эванс был арестован в сентябре. На суде он признал свою вину. Ему назначили пять лет лишения свободы, из которых два он проведёт в тюрьме, а оставшиеся три будет находиться под условным сроком.
Ранее стражи порядка Чили нашли наручные часы, украденые у голливудского актёра Киану Ривза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
