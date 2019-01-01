В Сети появилась новая песня Уитни Хьюстон

Норвежский продюсер Кирре Горвелл-Даль (Kygo), опубликовал песню «Higher Love», которую исполняет американская певицы Уитни Хьюстон, погибшая в 2012 году. Трек размещен на официальной странице Kygo в YouTube.

Хьюстон сделала кавер-версию песни британского музыканта Стива Уиндвуда ещё в 1990 году. Тем не менее, песня не попала ни в один из сборников певицы.

Kygo разместил версию записи Уитни Хьюстон в собственной обработке 27 июня.

Напомним, тело американской исполнительницы было найдена в номере отеля «Беверли Хиллз» в Лос-Анджелесе 11 февраля 2012 года. Уитни Хьюстон на тот момент было 48 лет.

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