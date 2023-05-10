В России завели дело на Монеточку
В Басманный суд Москвы поступил протокол об административном правонарушении в отношении певицы Монеточки (настоящее имя Елизавета Гырдымова), признанной в РФ иноагентом.
Монеточке грозит штраф до 50 тысяч рублей за отсутствие маркировки текстов указанием, что они созданы иноагентом, сообщили ТАСС в суде.
Певица была включена в реестр иноагентов в январе 2023 года за лозунги в поддержку Украины на концерте в Литве. Вскоре она объявила об отмене концертов в России.
Депутат Госдумы Виталий Милонов ранее призывал запретить в России концерты группы ДДТ. Юрий Шевчук сказал в этой связи Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что считает Милонова «тупым чуваком».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 405 / сут.
Умерли
399 тыс.+24 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+3 278 / сут.
- «Переборщили!»: Розенбаум заступился за авторов спектакля «Финист Ясный Сокол»
- Собянин: Бракосочетание с мая по сентябрь в Москве уже запланировали больше 27 тысяч пар
- Грузия разрешит прямые полеты самолетов российских авиакомпаний, не попавших под санкции
- Арестович прогнозирует увеличение числа русскоговорящих людей в Киеве
- Президент Грузии призвала рассмотреть вопрос введения виз для россиян
- В России завели дело на Монеточку
- Сотрудники ФСБ задержали российского блогера за призывы бомбить Кремль.
- Артист Александр Фисенко посетил столичный пункт отбора на военную службу по контракту
- Серхио Бускетс покинет «Барселону» по окончании сезона
- Конгресс США обвинил ЦРУ в попытке выдать скандал с сыном Байдена за действия РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru