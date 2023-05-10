В России завели дело на Монеточку

В Басманный суд Москвы поступил протокол об административном правонарушении в отношении певицы Монеточки (настоящее имя Елизавета Гырдымова), признанной в РФ иноагентом.

Монеточке грозит штраф до 50 тысяч рублей за отсутствие маркировки текстов указанием, что они созданы иноагентом, сообщили ТАСС в суде.

Шевчук назвал депутата Милонова «тупым чуваком»

Певица была включена в реестр иноагентов в январе 2023 года за лозунги в поддержку Украины на концерте в Литве. Вскоре она объявила об отмене концертов в России.

Депутат Госдумы Виталий Милонов ранее призывал запретить в России концерты группы ДДТ. Юрий Шевчук сказал в этой связи Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что считает Милонова «тупым чуваком».

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ФОТО: РИА Новости
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