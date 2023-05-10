В России завели дело на Монеточку

Певица была включена в реестр иноагентов в январе 2023 года за лозунги в поддержку Украины на концерте в Литве. Вскоре она объявила об отмене концертов в России.

Депутат Госдумы Виталий Милонов ранее призывал запретить в России концерты группы ДДТ. Юрий Шевчук сказал в этой связи Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что считает Милонова «тупым чуваком».

