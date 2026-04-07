В России вышла книга о музыкальном праве
В России опубликовали книгу «Все права защищены (кроме твоих): музыкальный бизнес глазами юриста», рассказали НСН в пресс‑службе Института музыкальных инициатив (ИМИ).
Автор издания — практикующий юрист Кирилл Марковский, который имеет опыт сотрудничества с композиторами, авторами песен и артистами. В своей работе он подробно разбирает вопросы музыкального права: объясняет, какими правами обладают поэты, композиторы и исполнители, даёт рекомендации по анализу контрактов с лейблами и дистрибьюторами, а также рассказывает о правилах легального использования чужого творческого контента.
Особое внимание в книге уделено практическим советам для артистов: Марковский подсказывает, как избежать обмана при заключении сделок и подписать контракт с продюсерами на выгодных для себя условиях.
управляющий директор ИМИ Артём Атанесян подчеркнул ценность издания: по его словам, хотя сама музыка не подлежит прямой продаже, права на неё могут приносить творцу доход на протяжении многих лет — при условии грамотного распоряжения ими. Книга как раз помогает разобраться в тонкостях музыкального права.
Ранее A&R-директор музыкального лейбла «S&P Digital» Денис Глазин в пресс-центре НСН выступил за жесткие ограничения треков, созданных искусственным интеллектом (ИИ).
- Обрушения, погибшие и третья волна: Сколько продлится паводок в Дагестане
- Скончался бывший тренер «Зенита» и сборной Румынии Мирча Луческу
- Россиянам назвали безопасную норму кулича и яиц на Пасху
- Россиянка раскрыла стоимость и условия родов в Аргентине
- В России объяснили необходимость создания первого маркетплейса вакансий
- Психолог назвала скрытые признаки послеродовой депрессии
- Игры или соблазн? Что стоит за угрозами Трампа уничтожить целую цивилизацию
- В Госдуме назвали условия завершения СВО в 2026 году
- СМИ: Трамп изучает идею давления на Китай через иранскую нефть
- В ЕС не могут выбрать представителя для диалога с Россией