В России вышла книга о музыкальном праве

Автор издания — практикующий юрист Кирилл Марковский, который имеет опыт сотрудничества с композиторами, авторами песен и артистами. В своей работе он подробно разбирает вопросы музыкального права: объясняет, какими правами обладают поэты, композиторы и исполнители, даёт рекомендации по анализу контрактов с лейблами и дистрибьюторами, а также рассказывает о правилах легального использования чужого творческого контента.



Особое внимание в книге уделено практическим советам для артистов: Марковский подсказывает, как избежать обмана при заключении сделок и подписать контракт с продюсерами на выгодных для себя условиях.



управляющий директор ИМИ Артём Атанесян подчеркнул ценность издания: по его словам, хотя сама музыка не подлежит прямой продаже, права на неё могут приносить творцу доход на протяжении многих лет — при условии грамотного распоряжения ими. Книга как раз помогает разобраться в тонкостях музыкального права.

