Число отравившихся артистов в театре Моссовета выросло до 24

Число участников гастролей, отравившихся во время выступлений в театре Моссовета, выросло до 24 человек. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным телеканала, первоначально речь шла о пяти пострадавших артистах, приехавших из Красноярска со спектаклем «Бой с тенью». Из-за случившегося показ отменили, объяснив зрителям это техническими причинами и пообещав вернуть деньги за билеты.

Позднее стало известно, что число заболевших увеличилось. В Красноярском музыкальном театре уточнили, что на гастроли прибыли 108 человек.

По информации театра, с подозрением на ротавирусную инфекцию были госпитализированы 28 человек. Причины массового недомогания устанавливаются, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГастролиОтравлениеТеатр Имени Моссовета

Горячие новости

Все новости

партнеры