Число отравившихся артистов в театре Моссовета выросло до 24
Число участников гастролей, отравившихся во время выступлений в театре Моссовета, выросло до 24 человек. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
По данным телеканала, первоначально речь шла о пяти пострадавших артистах, приехавших из Красноярска со спектаклем «Бой с тенью». Из-за случившегося показ отменили, объяснив зрителям это техническими причинами и пообещав вернуть деньги за билеты.
Позднее стало известно, что число заболевших увеличилось. В Красноярском музыкальном театре уточнили, что на гастроли прибыли 108 человек.
По информации театра, с подозрением на ротавирусную инфекцию были госпитализированы 28 человек. Причины массового недомогания устанавливаются, передает «Радиоточка НСН».
