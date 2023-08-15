В России стали чаще слушать группу «Кино»

В частности, в первой половине 2023 года количество прослушиваний песен группы на сервисе увеличилось на 61% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чаще всего творчеством Цоя наслаждается аудитория до 35 лет.

В январе-июне текущего года песням группы «Кино» поставили четыре млн лайков. Самой прослушиваемой стала легендарная «Группа крови». Также в ТОП вошли «Звезда по имени Солнце», «Перемен», «Кончится лето», «Пачка сигарет» и «Спокойная ночь».

Напомним, лидер группы «Кино» Виктор Цой погиб в автокатастрофе 15 августа 1990 года.

Ранее Банк России выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля «Творчество Виктора Цоя», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

