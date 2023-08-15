В России стали чаще слушать группу «Кино»
Песни группы «Кино» в России стали слушать в полтора раза чаще. Об этом сообщает сервис «Яндекс Музыка», ко дню памяти Виктора Цоя проанализировавший интерес пользователей к творчеству коллектива.
В частности, в первой половине 2023 года количество прослушиваний песен группы на сервисе увеличилось на 61% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чаще всего творчеством Цоя наслаждается аудитория до 35 лет.
В январе-июне текущего года песням группы «Кино» поставили четыре млн лайков. Самой прослушиваемой стала легендарная «Группа крови». Также в ТОП вошли «Звезда по имени Солнце», «Перемен», «Кончится лето», «Пачка сигарет» и «Спокойная ночь».
Напомним, лидер группы «Кино» Виктор Цой погиб в автокатастрофе 15 августа 1990 года.
Ранее Банк России выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля «Творчество Виктора Цоя», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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