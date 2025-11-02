Корейская группа BTS выпустит новый альбом весной 2026 года

Релиз нового альбома южнокорейской k-pop группы BTS намечен на весну 2026 года. Об этом сообщил участник коллектива Чимин в прямом эфире на платформе Weverse.

В России на 2025 год запланировано более 60 k-pop-мероприятий

Чимин отметил, что работа над альбомом полностью завершена.

При этом по информации Bloomberg, релиз альбома запланирован на конец 2025 года, после чего BTS отправятся в первое с 2019 года мировое турне, включающее 65 концертов, из которых более 30 состоятся в Северной Америке.

В лейбле Big Hit Music уточнили, что точные даты и детали тура пока не утверждены и находятся в стадии обсуждения.

Все семь участников BTS приостановили карьеру в 2022 году для прохождения военной службы. К июню 2025 года музыканты завершили службу, пообещав приступить к записи нового материала. В июле группа выпустила свой первый концертный альбом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: скриншот Youtube.com
