Корейская группа BTS выпустит новый альбом весной 2026 года

Чимин отметил, что работа над альбомом полностью завершена.

При этом по информации Bloomberg, релиз альбома запланирован на конец 2025 года, после чего BTS отправятся в первое с 2019 года мировое турне, включающее 65 концертов, из которых более 30 состоятся в Северной Америке.

В лейбле Big Hit Music уточнили, что точные даты и детали тура пока не утверждены и находятся в стадии обсуждения.

Все семь участников BTS приостановили карьеру в 2022 году для прохождения военной службы. К июню 2025 года музыканты завершили службу, пообещав приступить к записи нового материала. В июле группа выпустила свой первый концертный альбом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».