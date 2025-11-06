Российские войска сорвали попытку ВСУ выйти из окружения в Харьковской области

Российские войска сорвали попытку ВСУ выйти из окружения в Харьковской области. Об этом со ссылкой на данные Минобороны сообщает RT.

Минобороны России: Зеленский пытается скрыть правду о ВСУ в Купянске

Отмечается, что военнослужащие 116-й механизированной бригады ВСУ попытались вырваться из кольца окружения в западном направлении.

«В районе населённого пункта Петровка... пресечен прорыв штурмовой группы к разрушенной переправе через реку Оскол для её восстановления», - говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что снайперы группировки «Запад» сорвали ротацию ВСУ, сообщает «Свободная пресса».

