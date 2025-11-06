Российские войска сорвали попытку ВСУ выйти из окружения в Харьковской области
6 ноября 202515:47
Российские войска сорвали попытку ВСУ выйти из окружения в Харьковской области. Об этом со ссылкой на данные Минобороны сообщает RT.
Отмечается, что военнослужащие 116-й механизированной бригады ВСУ попытались вырваться из кольца окружения в западном направлении.
«В районе населённого пункта Петровка... пресечен прорыв штурмовой группы к разрушенной переправе через реку Оскол для её восстановления», - говорится в сообщении.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что снайперы группировки «Запад» сорвали ротацию ВСУ, сообщает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россиян предупредили, что зарплата за домашний труд приведет к ссорам и разводам
- Трамп и ОПЕК: С чем связано падение нефтегазовых доходов России
- Экс-президент «Локомотива» поспорил с Дегтяревым из-за Fan ID
- Российские войска сорвали попытку ВСУ выйти из окружения в Харьковской области
- «Отстаем по экспорту»: Злочевский объяснил падение цен на зерно в России
- Волынец призвала повышать выплаты неработающим родителям
- Риелтор рассказал, кому из россиян одобрят ипотеку
- Останина раскритиковала инициативу о выплатах несовершеннолетним мамам
- До Рождества: Что вынудит Трампа закончить шатдаун
- Ким и Бакальчук достигли мирового соглашения по разделу имущества
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru