«Для нашего бюджета это не так критично. Это просто показывает, что цены на нефть в прошлом году были выше, чем в этом году. В прошлом году цена сорта Brent была в диапазоне 70-80 долларов за баррель, в этом году – 60-65 долларов. Это не проблема только России, это коснулось всех производителей. Когда мы говорим о снижении доходов, это именно по сравнению с прошлым годом. Мы на начало 2025 года закладывали в бюджет 70 долларов за баррель», - отметил он.

Юшков также подчеркнул, что в ближайшее время цены на нефть не вырастут.

«Низкая цена складывается из-за двух факторов. Постоянно происходит напряжение и ожидание торговых войн США с Китаем, Европой. С другой стороны, ОПЕК+ поднимает объем производства. Мы тоже увеличиваем добычу. Пока перспектив к росту цен нет. Возрастающая напряженность вокруг Венесуэлы, Нигерии цены подталкивает. Если начнутся какие-то боевые действия, Венесуэла и Нигерия сократят экспорт, тогда начнется дефицит. Но в целом сейчас тренд на снижение цен, так как зимой всегда затишье на топливном рынке», - объяснил собеседник НСН.

Администрация американского лидера Дональда Трампа рассматривает три возможных сценария проведения военной операции против Венесуэлы, чтобы отстранить от власти лидера этой страны Николаса Мадуро, сообщает The New York Times.

