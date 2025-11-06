Трамп и ОПЕК: С чем связано падение нефтегазовых доходов России
Возрастающая напряженность вокруг Венесуэлы и Нигерии цены на нефть немного подталкивает, но в целом прогнозируется тренд на снижение, заявил НСН Игорь Юшков.
Цены на нефть в 2025 году падают из-за торговых войн американского лидера Дональда Трампа и роста добычи со стороны ОПЕК+, рассказал эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН.
Объем нефтегазовых доходов России уменьшился в октябре 2025 года в годовом сравнении на 26,6% - до 888,6 млрд рублей против 1 211,8 млрд рублей годом ранее, следует из подсчетов ТАСС и статистики Минфина РФ. При этом доходы в месячном выражении выросли на 52,6%. Юшков объяснил, что продажи не упали, но цена уменьшилась.
«Для нашего бюджета это не так критично. Это просто показывает, что цены на нефть в прошлом году были выше, чем в этом году. В прошлом году цена сорта Brent была в диапазоне 70-80 долларов за баррель, в этом году – 60-65 долларов. Это не проблема только России, это коснулось всех производителей. Когда мы говорим о снижении доходов, это именно по сравнению с прошлым годом. Мы на начало 2025 года закладывали в бюджет 70 долларов за баррель», - отметил он.
Юшков также подчеркнул, что в ближайшее время цены на нефть не вырастут.
«Низкая цена складывается из-за двух факторов. Постоянно происходит напряжение и ожидание торговых войн США с Китаем, Европой. С другой стороны, ОПЕК+ поднимает объем производства. Мы тоже увеличиваем добычу. Пока перспектив к росту цен нет. Возрастающая напряженность вокруг Венесуэлы, Нигерии цены подталкивает. Если начнутся какие-то боевые действия, Венесуэла и Нигерия сократят экспорт, тогда начнется дефицит. Но в целом сейчас тренд на снижение цен, так как зимой всегда затишье на топливном рынке», - объяснил собеседник НСН.
Администрация американского лидера Дональда Трампа рассматривает три возможных сценария проведения военной операции против Венесуэлы, чтобы отстранить от власти лидера этой страны Николаса Мадуро, сообщает The New York Times.
