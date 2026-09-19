В России появится легальная ИИ‑платформа с выплатами правообладателям

Главная премьера — ИИ‑модель SFERA v1, созданная командой Sferoom. Её ключевое отличие от аналогов: обучение исключительно на лицензированном музыкальном каталоге и прозрачность источников. Архитектура модели позволяет отследить, какие именно треки использовались при генерации каждой новой композиции, а правообладатели этих исходных произведений получат вознаграждение. Бета‑версия платформы выйдет 21 сентября 2026 года. Кроме того, Sferoom представил инструмент Tik‑Tok Boost — автоматизированный сервис для запуска промо‑кампаний в TikTok, стоимость тестирования трека на перспективность начинается от нескольких тысяч рублей.

TopHit, в свою очередь, обновил личный кабинет артиста. Теперь музыканты и лейблы получают детальную статистику: количество радиоэфиров по станциям, популярность трека на стриминговых платформах, почасовое обновление данных и даже отслеживание радиоэфиров в реальном времени — с возможностью прослушать конкретный выход в эфир. По словам создателей, аналогов такой функции в мире нет.

Основатель портала «TopHit» Игорь Краев также отметил, что главным трендом 2026 года стал массовый рост ИИ‑сгенерированной музыки: доля нейросетевых треков в ТОП‑500 интернет‑чарта России уже достигла 15%. Если стриминги не введут ограничений на монетизацию такого контента, к концу года показатель может вырасти до 25%. В связи с этим на музыкальной премии Top Hit Music Awards появилась новая номинация — «Самый популярный ИИ‑хит года», первая награда будет вручена в конце ноября.

Ранее доктор юридических наук, профессор Елена Гринь сказала НСН, что от использования песен для обучения нейросетей без согласия не застрахованы артисты любого уровня, однако у начинающих музыкантов меньше ресурсов для защиты своих интересов, хотя при прозрачном лицензировании это дает возможность заявить о себе и получить выплаты за генерации на основе их контента.

