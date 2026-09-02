В НИУ ВШЭ подсчитали потери авторов из-за ИИ к 2030 году

По прогнозу эксперта НИУ ВШЭ Даниила Кудрина, к 2030 году около трети всего творческого контента — книг, музыкальных треков, переводов и даже программного обеспечения — будет создано с помощью искусственного интеллекта. Об этом он заявил в ходе круглого стола в Общественной палате РФ, где обсуждали, как сохранить ценность человеческого творчества в эпоху стремительного развития ИИ.

«Не пробиться»: Лоза назвал главную боль современных музыкантов

Данные, которые привёл Кудрин, основаны на исследовании Института статистических исследований и экономики знаний ВШЭ. Наибольший охват технологий ИИ прогнозируется именно в креативных сферах. Эксперт также обозначил серьёзные экономические последствия такого тренда: по расчётам ВШЭ, с 2025 по 2030 год потери авторов и правообладателей могут достичь одного трлн рублей.

Заседание было приурочено к принятию в июле текущего года закона «О поддержке развития технологий ИИ». В дискуссии участвовали представители власти, деятели науки и культуры, а также представители креативных индустрий — они обсуждали, какие меры помогут защитить труд творческих специалистов в новых условиях.

Ранее основатель портала «TopHit» Игорь Краев сказал НСН, что проблема засилья низкокачественного ИИ‑контента на стриминговых площадках становится всё острее, а индустрия ищет способы её решить.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:КиноМузыкаКультураИскусственный Интеллект

Горячие новости

Все новости

партнеры