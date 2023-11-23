В России назвали самого дорогого композитора российской поп-сцены

По его словам, цена его трека не опускается ниже 3 миллионов рублей.

«Кроме него, сейчас в России нет явных хитмейкеров», - отметил Лавров.

Он признал, что наступило время, когда запросы слушателей стремительно меняются, поэтому сложно угадать с трендами.

«Не факт, что песня, которую напишет Дима Лорен для начинающего певца, гарантированно попадет в чарты. Одно дело, когда ее поет Асти в своей манере. Другому артисту могут не подойти такие слезные баллады», — пояснил эксперт.