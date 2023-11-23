В России назвали самого дорогого композитора российской поп-сцены

Самым дорогим композитором в российском шоу-бизнесе на сегодняшний день считается Дима Лорен, сочиняющий хиты для Анны Асти, заявил промоутер Сергей Лавров, сообщает KP.RU.

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По его словам, цена его трека не опускается ниже 3 миллионов рублей.

«Кроме него, сейчас в России нет явных хитмейкеров», - отметил Лавров.

Он признал, что наступило время, когда запросы слушателей стремительно меняются, поэтому сложно угадать с трендами.

«Не факт, что песня, которую напишет Дима Лорен для начинающего певца, гарантированно попадет в чарты. Одно дело, когда ее поет Асти в своей манере. Другому артисту могут не подойти такие слезные баллады», — пояснил эксперт.

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Он напомнил, что еще три года назад самым модным клипмейкером в России был Антон Пустовой со стоимостью песен начиная от двух миллионов рублей.

Лавров рассказал и о высокой стоимости авторов, которые на протяжении долгого времени сотрудничают с конкретными исполнителями.

«У Ильи Резника и Игоря Николаева хит может стоить и 2 млн рублей. Но они не с каждым согласятся работать, для них важен талант музыканта», — отметил промоутер.

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