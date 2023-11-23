В России назвали самого дорогого композитора российской поп-сцены
Самым дорогим композитором в российском шоу-бизнесе на сегодняшний день считается Дима Лорен, сочиняющий хиты для Анны Асти, заявил промоутер Сергей Лавров, сообщает KP.RU.
По его словам, цена его трека не опускается ниже 3 миллионов рублей.
«Кроме него, сейчас в России нет явных хитмейкеров», - отметил Лавров.
Он признал, что наступило время, когда запросы слушателей стремительно меняются, поэтому сложно угадать с трендами.
«Не факт, что песня, которую напишет Дима Лорен для начинающего певца, гарантированно попадет в чарты. Одно дело, когда ее поет Асти в своей манере. Другому артисту могут не подойти такие слезные баллады», — пояснил эксперт.
Он напомнил, что еще три года назад самым модным клипмейкером в России был Антон Пустовой со стоимостью песен начиная от двух миллионов рублей.
Лавров рассказал и о высокой стоимости авторов, которые на протяжении долгого времени сотрудничают с конкретными исполнителями.
«У Ильи Резника и Игоря Николаева хит может стоить и 2 млн рублей. Но они не с каждым согласятся работать, для них важен талант музыканта», — отметил промоутер.
Ранее искусственный интеллект написал музыку городов России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России назвали самого дорогого композитора российской поп-сцены
- В Москве арестовали мужчин, избивших детей и поставивших их на колени
- Reuters: три греческие компании перестали перевозить российскую нефть
- ВЦИОМ: Пугачёва возглавила рейтинг музыкантов, которых стыдятся россияне
- Зеленский ввёл новые санкции, в том числе против россиян
- Суд оштрафовал Google за отказ удалить из YouTube фейки об СВО
- «Специальная фишка»: Экс-солист «На-На» отверг обвинения в пьянстве на концерте
- Президент Литвы призвал главу МИД успокоиться
- «Не приглашают»: Сергей Пенкин объяснил, почему пропал с телеэкранов
- В Мурманской области беженцы попытались прорваться в Финляндию через границу РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru