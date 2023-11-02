Умер автор хитов Кобзона и Ротару, композитор Евгений Ширяев
На 81-ом году жизни скончался известный композитор, заслуженный деятель искусств России Евгений Ширяев, передает MK.RU.
Причина смерти музыканта не разглашается, однако, по данным СМИ, в последнее время здоровье Ширяево сильно ухудшилось.
Музыка, написанная Ширяевым, звучит более чем в сотне советских и российских фильмов и сериалов. Например, его композиции звучат в "Вольф Мессинг: видевший сквозь время", "СМЕРШ", "Подарю тебе город" и других. Песни композитора исполняли звезды первой величины. В частности, Иосиф Кобзон, Михаил Боярский, Азиза, Маша Распутина, София Ротару и другие, отмечает «Радиоточка НСН».
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